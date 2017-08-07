33-летний форвард Вадим Панин продолжит карьеру в БК «Нижний Новгород» («НН»). По информации «Известий», опытный баскетболист подписал контракт с нижегородским клубом по схеме «1+1».

После того как игрок пройдет медицинское обследование, о его переходе будет объявлено официально.

— После расторжения контракта с УНИКСом у Панина было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе он рассматривал возможность стать тренером, — рассказал «Известиям» собеседник, близкий к окружению игрока. — Однако после предложения от «Нижнего Новгорода» он принял решение продолжить профессиональную карьеру. Вадим хорошо знает требования тренера Зорана Лукича, под руководством которого провел лучшие годы в своей карьере.

Председатель правления «Нижнего Новгорода» Сергей Панов не стал отрицать переговоры с российским баскетболистом.

— Панин хорошо знаком всем сотрудникам «НН», начиная с руководства и заканчивая тренерским штабом, — отметил Сергей Панов. — Такой игрок, безусловно, пригодится нашей команде. Однако я пока не готов комментировать его переход как уже завершенное дело.

Вадим Панин выступал за «НН» с 2011 по 2014 год. Вместе с клубом баскетболист прошел путь от середняка Суперлиги Б до одного из лидеров отечественного баскетбола. В сезоне-2013/14 молодой коллектив, составленный в основном из российских игроков, дошел до полуфинала Еврокубка, уступив будущему победителю — испанской «Валенсии», и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

В такое развитие событий не верил никто — начиная от баскетбольных экспертов и заканчивая игроками команды. Однако в плей-офф «НН» переиграл «Астану» (2:0), «Химки» (3:0) и «Летувос Ритас» (3:1). В финале нижегородцы уступили московскому ЦСКА (0:3), но впервые завоевали путевку в Евролигу.

Средние показатели Вадима Панина в Лиге ВТБ составили 8,4 очка, 5,9 подбора и 3 передачи. В Еврокубке — 9,8 очка, 5,1 подбора и 2,6 передачи.

После столь удачного сезона спортсмен рассчитывал остаться в «НН», однако после ухода тренера Зорана Лукича и ряда ведущих игроков он принял решение всё же перейти в УНИКС. В составе казанского клуба Вадим Панин провел три сезона, помог клубу вернуться в Евролигу, выиграв серебряные медали Лиги ВТБ — 2015/16. Летом 2016 года форвард продлил контракт с казанским клубом по схеме «1+1». В сезоне-2016/17 Вадим Панин провел в Единой лиге ВТБ 23 матча и в среднем за игру набирал 2,9 очка, делал 2,9 подбора и отдавал 1,1 передачи.

УНИКС не смог побороться за медали Лиги ВТБ и одержал всего восемь побед в 30 матчах Евролиги. По окончании сезона в казанском клубе решили сменить тренера и практически всех игроков. Контракт с Вадимом Паниным также решили не продлевать, и в середине июня 2017 года игрок стал свободным агентом. В августе баскетболист присоединился к «НН». Стоит отметить, что кандидатура Вадима Панина рассматривалась руководством «НН» уже после формирования основного костяка клуба.

Вадим Панин стал четвертым новичком «НН» в нынешнее межсезонье. Ранее команду Зорана Лукича пополнили сербский форвард Стефан Еловац («Сарагоса») и российские баскетболисты: защитник Артем Комолов («Сахалин») и форвард Александр Захаров («Иркут»).

Помимо УНИКСа и «НН» Вадим Панин выступал за петербургский «Спартак», московское и подмосковное «Динамо», «Локомотив-Ростов», пермский «Урал-Грейт», «Спартак-Приморье», люберецкий «Триумф» и подмосковные «Химки». В составе химчан баскетболист выиграл Лигу ВТБ. Также в его послужном списке победа в Кубке Европы ФИБА.

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