Представители России, Турции и Ирана встретятся в Тегеране 8–9 августа для обсуждения зон деэскалации в Сирии, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«С турецким коллегой обсудили ситуацию с выполнением договоренностей в рамках астанинского процесса, обсудили подготовку очередной встречи представителей России, Турции и Ирана, которая состоится в Тегеране 8–9 августа», — уточнил Лавров, добавив, что в рамках переговоров будет продолжен разговор по дальнейшему укреплению режима зон деэскалации.

Глава российского внешнеполитического ведомства находится в столице Филиппин Маниле, где намерен принять участие в совещании Россия–АСЕАН, встрече представителей стран — участниц ВАС и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности, а также провести ряд двусторонних переговоров.