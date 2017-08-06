Авария на водопроводе произошла на востоке Москвы, в районе Перово. Холодная вода затопила часть улицы Плющеева в районе дома №17.

Инцидент произошел около 10:00 мск. Благодаря оперативным действиям работников жилищно-коммунальных служб, аварию на трубопроводе удалось оперативно ликвидировать.

«Вся вода откачена, скопление воды ликвидировано, автомобильное движение восстановлено. Городские оперативные службы приступили к восстановительным работам», — заявила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства, ее слова приводит агентство городских новостей «Москва».