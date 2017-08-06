Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по Сирии никогда не прерывались. Об этом он сообщил после переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

«Рассчитываем, что и по другим аспектам сирийского урегулирования, как военным аспектам, так и политическим, наши контакты с Соединенными Штатами будут продолжаться. Они, собственно, никогда и не прерывались», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Россия, США и Иордания продолжают переговоры по созданию южной зоны деэскалации в САР.

По словам Лаврова, в настоящий момент идет работа над созданием самой сложной зоны деэскалации — в Идлибе. В переговорах участвует и турецкая сторона. Министр добавил, что согласовать параметры третьей зоны «будет непросто».

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры на полях саммита АСЕАН, который проходит в Маниле.