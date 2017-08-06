Полиции известно о примерно 270 гражданах Франции, воевавших в Сирии и Ираке на стороне боевиков и вернувшихся в страну. Информацию о количестве погибших французских гражданах из числа террористов в настоящее время подтвердить очень сложно, заявил глава МВД Жерар Коллон в интервью JDD.

«Что касается возвратившихся, мы находимся (на отметке. — Ред.) в 217 совершеннолетних и 54 несовершеннолетних», — сказал министр.

По его словам, дела этих 270 человек переданы в суд, некоторые из бывших боевиков уже заключены под стражу. Колонн добавил, что уровень террористической угрозы во Франции остается очень высоким. Так, по его словам, с начала года полицией были предотвращены семь терактов.

Вечером в минувшую субботу полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который с криком «Аллах велик» напал на охрану Эйфелевой башни.