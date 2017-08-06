Французская прокуратура инициировала расследование по факту инцидента у Эйфелевой башни минувшей ночью. Возле знаменитой достопримечательности был задержан человек, вооруженный ножом и выкрикивавший лозунг «Аллах велик», передает агентство France Presse.

Инцидент произошел в субботу около 23:00 по местному времени, мужчина пытался прорваться через контрольный пункт досмотра посетителей у подножья Эйфелевой башни. Когда он понял, что его не пускают, то достал нож и набросился на охрану. Военный патруль вовремя подоспел на место события и обезоружил злоумышленника, нейтрализовал мужчину.

Позже выяснилось, что нападавший страдает психическим заболеванием и недавно был выписан из больницы, где проходил курс лечения.

По данным издания, следствие пока не рассматривает версию теракта. Против мужчины могут выдвинуть обвинения в пропаганде терроризма и попытке предумышленного убийства.