Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднял вопрос об ответных санкциях России, на что ему были даны разъяснения.

Лавров подчеркнул, что еще ранее президент Владимир Путин объяснил причины решений, которые были приняты «после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации».

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры на полях саммита АСЕАН, который проходил в столице Филиппин Маниле.

Ранее Москва в ответ на санкции США закрыли доступ американским дипломатам к посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

Кроме того, Россия рекомендовала США сократить численность персонала дипмиссии США до 455 человек.