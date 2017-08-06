Ведущий телепередачи The Grand Tour и бывший ведущий Top Gear британец Джереми Кларксон находится в одной из больниц на испанской Майорке, куда он был госпитализирован с воспалением легких.

57-летнему Кларксону пришлось прервать свой семейный отдых 4 августа, когда звезда автомобильного телешоу почувствовал себя плохо.

«Джереми Кларксон был госпитализирован утром в пятницу во время семейного отдыха в Испании, сейчас он проходит лечение от пневмонии», — рассказал журналистам пресс-секретарь The Grand Tour, его слова приводит «Газета.ру».

Как пошутил в своем Instagram сам Кларксон в подписи под фото, на которой видно его руку с больничными браслетами и капельницей, ему пришлось одеть «не те браслеты, которые он привык носить по выходным».