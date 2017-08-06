Украинский музыкант, солист группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко скончался во время концерта на фестивале «Августовский блюз» в Эстонии.

По информации газеты Postimees, музыканту стало плохо во время выступления. Он закончил петь песню и в момент проигрыша упал прямо на сцене. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи делали музыканту массаж сердца в течение нескольких минут, затем его отвезли в больницу Таллина, где он скончался.

Причиной смерти солиста называют болезнь акромегалию при доброкачественной опухоли мозга, которой страдал Денисенко.

Музыкальная группа Ivan Blues & Friends образовалась в Киеве в 2007 году, выпустила три альбома и регулярно выступала на различных концертных площадках Украины.