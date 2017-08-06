ВСУ начали обстрел из систем залпового огня «Град» по позициям запрещенного в России подразделения «Правый сектор» на мариупольском направлении.

Как заявляют в оперативном командовании ДНР, в 13.00 с позиций украинских силовиков в районе населенного пункта Заможнее осуществлен обстрел из РСЗО Град по позициям террористического бандформирования «Правый сектор» в районе населенного пункта Пищевик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Они заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.