Три ДТП с участием девяти автомобилей произошло на трассе в Ставропольском крае из-за пожара на поле стерни и задымлении трассы. В результате серии столкновений ранения получили пять человек.

«По уточненным данным, всего произошло три ДТП, в каждом участвовали по три автомобиля. Пострадали пять человек, из них трое госпитализированы и двум оказана разовая медпомощь. Сейчас движение открыто в штатном режиме», — заявил представитель краевой Госавтоинспекции Сергей Сердюков.

Как ранее сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярев, утром 6 августа стало известно о том, что на площади в 10 гектаров горит поле стерни. К настоящему времени пожар удалось потушить.