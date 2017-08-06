В затопленном руднике «Мир» трое шахтеров заблокированы в выработках породы. Об этом в воскресенье заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, горняки находятся на 310-м горизонте.

«На 310 горизонте проводим работы по отгрузке горной массы двумя погрузочными машинами», — сказал заместитель министра.

Ранее сообщалось, что из 151 шахтера, находившегося в руднике в момент аварии, были эвакуированы 143. Один из спасенных был доставлен в реанимацию в связи с переохлаждением, медики оценивают его состояние, как тяжелое.

Авария в руднике произошла в минувшую пятницу, 4 августа. Часть рудника затопило водой, прорвавшейся из карьера. В субботу профсоюз «Профалмаз» сообщил, что в ближайшее время в Мирный прибудут родственники шахтеров, с которыми не удалось установить связь.