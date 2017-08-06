Правительство Македонии приняло решение о введении на территории двух муниципалитетов режим ЧС. Причина — продолжающиеся лесные пожары.

Режим ЧС будет действовать 30 дней, сообщил министр внутренних дел Македонии Оливер Спасовски. Глава ведомства отметил, что это позволит более эффективно вести борьбу с пожарами.

Спасовски добавил, что синоптики прогнозируют в ближайшее время высокие температуры, что будет способствовать распространению огня, передает РИА «Новости».

Пожары полыхают на севере Македонии, в том числе в районе национального парка. Охвачены огнем и центральные части страны.

Борьба с огнем осложняется высокими температурами в регионе западных Балкан. Она достигает 40 градусов по Цельсию.