Компания «Алроса» намерена пересмотреть параметры производственной деятельности в связи с аварией на руднике «Мир», сообщает глава компании Сергей Иванов.

«Пересмотр параметров производственной деятельности компании в рамках корректировки бюджета 2017 года в связи с аварией на руднике «Мир» будет произведен до 19 августа», –– заявил Иванов. Отметим, на руднике «Мир» сосредоточено порядка 11% годовой добычи по группе «Алроса». Ориентир по производству компании на 2017 год составляет около 39 млн карат. За первый квартал добыча «Алросы» выросла на 14% и составила 19,3 млн карат.

В связи с подтоплением в рудниковой шахте «Мир», которое произошло 4 августа, остаются заблокированными внутри еще три человека. На момент ЧП под землей находились около 150 человек. Спасатели продолжают работать на месте проишествия.