В восточной провинции Саудовской Аравии спецслужбы страны ликвидировали одного террориста и задержали двоих в ходе рейда.

Как сообщают ближневосточные СМИ, силы безопасности провели рейд из-за нападений на полицейских в городе Сайхат. В ходе спецоперации были задержаны два человека, третий подозреваемый в терроризме убит ответным огнем в столкновении с силовиками.

Согласно информации прессы террористы хотели предоставить боевикам материальную поддержку и информацию о местонахождении сил безопасности королевства.