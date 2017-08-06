На руднике «Мир» в Якутии необходимо организовать контроль за сменой горноспасателей и специалистов, задействованных в спасательных работах, заявил замглавы Владлен Аксенов.

«Организуйте учет объемов работ по расчистке выработок в шахте, которые были выполнены горноспасательными сменами. Контролируйте безопасность всех специалистов, которые занимаются монтажом и демонтажем оборудования», — подчеркнул Аксенов.

Также замглавы МЧС поручил проводить мониторинг всех процессов, которые происходят в вентиляционной шахте рудника. В первую очередь, надо обращать внимание на качество проветривания шахты, отметил Аксенов.

В пятницу, 4 августа, на руднике «Мир» произошел прорыв волы. В момент аварии на выработке находились 151 человек, на поверхность удалось поднять 143 человек. Ведутся поиски восьми шахтеров.