Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на семью американского журналиста Райли Уаггамана в Щелковском районе Подмосковья.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении установлен и задержан 51-летний житель Щелковского района», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По данным полиции, сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что на замредактора англоязычного интернет-СМИ Russia Insider и корреспондентом телекомпании Press TV Райли Уаггамана было совершено нападение. Неизвестный в маске пробрался в дом к журналисту, где тот находился со своей тещей, и потребовал денег.