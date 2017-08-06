Новые предложения по защите отечественного предпринимательства могут привести к развитию здоровой конкуренции, как следствие — к более жесткой борьбе за потребителя и снижению цен, заявил «Известиям» исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы количество внеплановых проверок предпринимателей в России было сокращено до 30% от числа плановых, а также предложил запретить следственным органам изъятие серверов и жестких дисков при проведении следственных действий на предприятиях и освобождать предпринимателей из-под стражи, если правоохранительные органы не ведут активных следственных действий. Кроме того, бизнес-объединения должны получить право защищать интересы своих членов в суде, считает президент.

«Нередки случаи, когда дела против предпринимателей являются следствием конкурентной войны и возбуждаются, чтобы закрыть тот или иной бизнес. Ведь пока идет следствие (а зачастую оно может затягиваться на многие месяцы), деятельность той или иной компании фактически останавливается: сервера изымаются, руководитель находится под стражей и не может осуществлять оперативное руководство. Поэтому, введение предложенных корректировок, как минимум, позволит компаниям оставаться на плаву даже в кризисные периоды, а как максимум будет способствовать развитию здоровой конкуренции, что почти всегда приводит к более жесткой борьбе за потребителя и, как следствие, снижению цен», — отметил Дмитрий Востриков.

Бизнес-сообщество не раз обращалось к президенту с подобными инициативами, напомнил эксперт. Они окажут положительное влияние на развитие российского бизнеса в части ослабления излишнего давления и расширения возможностей для развития.

«Не секрет, что зачастую те же проверки бизнеса носят избыточный характер и, как следствие, тормозят стандартные бизнес-процессы. На наш взгляд, большое достижение, что просьбы предпринимателей были услышаны. Причем очень важно, чтобы работа с существующими проблемами была начата до вступления в силу соответствующих законов и других нормативно-правовых актов», — добавил Востриков.

Представление интересов конкретных членов своих организаций в суде – вполне обоснованная мера, считает эксперт.

«Бизнес-объединения, как никто другой, владеют полной картиной и понимают основные тенденции в отрасли. Поэтому мы не видим никаких сложностей для начала исполнения данного пункта», — заключил Дмитрий Востриков.