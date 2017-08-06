Психологи МЧС приняли 235 звонков на «горячую линию» после аварии на руднике «Мир» в Якутии, передает ТАСС со ссылкой на начальника отдела Центра экстренной психологической помощи МЧС России Елену Варфоломееву.

«С момента открытия «горячей линии» поступило 235 звонков. Основные обращения — от родственников шахтеров, которых эвакуировали, и тех, кто остается на руднике, а также от близких работников шахты и горноспасателей, которые проводят сейчас спасательные работы», — уточнила она.

По словам Варфоломеевой, большинство обращений связано с беспокойством людей о судьбе своих близких. Специалистами оказывается психологическая помощь родственникам шахтеров, которых до сих пор не удалось поднять на поверхность из шахты. Около 10% людей звонят на телефон «горячей линии», чтобы выразить сочувствие и поддержать горнорабочих и спасателей.

«Пик обращений пришелся на первые часы работы «горячей линии», так как многие не могли связаться со своими близкими. И не только с шахтерами, которых поднимали на поверхность, но и со спасателями, занимавшимися аварийно-спасательными работами», — добавила Варфоломеева.