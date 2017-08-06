В столице ОАЭ Дубае произошел пожар в небоскребе Tiger Tower, расположенном напротив Torch Tower, горевшем в ночь на пятницу.

По данным местных властей, пострадавших нет. Жильцы верхних этажей были оперативно эвакуированы.

Сообщается, что возгорание произошло в гардеробной на 53-м этаже, оно было быстро ликвидировано и местные жители смогли вернуться в свои квартиры.

Причины инцидента пока не известны.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу сильный пожар произошел в 79-этажной жилой башне Torch Tower. Тогда тоже никто не пострадал.