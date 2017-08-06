Четвертый задержанный в рамках дела о подготовке теракта в самолете был отпущен под залог полицией Австралии. Ранее правоохранительные органы страны предъявили обвинения в подготовке и планировании теракта двум задержанным в рамках этого дела. Третий задержанный был освобожден в четверг без предъявления каких-либо обвинений.

Согласно заявлению, 39-летнему мужчине предъявлены обвинения в незаконном ношении оружия. После освобождения под залог обвиняемый предстанет перед судом 24 августа.

Напомним, австралийским правоохранительным органам удалось предотвратить теракт в самолете. По предварительным данным, задержанные планировали использовать взрывное устройство.

Позже местные СМИ написали, что подозреваемые собирались отравить пассажиров сернистым газом.