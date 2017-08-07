Владимир Путин, будучи на Дальнем Востоке, произнес несколько слов, которые способны оказать российскому бизнесу большую услугу.

Речь о наболевших и сверхболезненных проблемах, таких как необоснованные заключения под стражу, выемки серверов, избыточные проверки. Проблемах, о которых не устает говорить и сам бизнес, и те, кто его защищает.

Причем почти никто не берется спорить с тем, что давление на бизнес избыточно. Но такое, чтобы глава государства четко и однозначно сказал, какие именно препятствия надо убрать, случается далеко не каждый день. Сейчас наконец случилось.

Объявленные инициативы Владимира Путина делятся на четыре части. Прекратить затягивать беспричинное содержание предпринимателей в СИЗО. Запретить изымать при обысках серверы и жесткие диски. Резко уменьшить число внеплановых проверок. И, наконец, формализовать права института уполномоченных по защите прав предпринимателей по этой самой защите предпринимателей в судебных процессах.

Мы в институте уполномоченного все последние годы настойчиво привлекаем к этим проблемам внимание властей. И переоценить практическую ценность нынешних слов президента очень сложно. От себя прокомментирую, почему именно.

Начнем по порядку. Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с Верховным судом выработать порядок, который не позволит следователям до бесконечности затягивать пребывание обвиняемых бизнесменов в СИЗО. А из практики уполномоченного мы знаем о случаях, когда предварительное заключение длилось годами: Иосиф Кацив отбыл за решеткой до суда пять лет, Юрий Осипенко находится там уже восьмой год.

Конечно, определенное воздействие оказали изменения в ст. 108 УПК РФ, ограничившие возможность брать под стражу обвиняемых по «предпринимательским» составам (и еще больше — прошлогоднее постановление ВС, конкретизировавшее особенности применения статьи 108). Бизнесменов в СИЗО стало меньше. Однако полностью проблема не решена. Нам очень часто жалуются на то, что следователи месяцами «маринуют» арестованных предпринимателей в камерах, не вызывая даже на допросы. Причина проста: для бизнеса каждый лишний день руководителя в СИЗО — это ущерб. А значит, появляется предмет для торговли, в которой даже не столь важен окончательный приговор суда (его может вообще не быть). То, что теперь этот шантаж будет затруднен, — очень значимая мера.

Запрет на изъятие серверов и жестких дисков при проведении следственных мероприятий на предприятиях. Президент совершенно прав: для того чтобы получить нужную информацию, достаточно снять копию. Совершенно не обязательно парализовать всю работу предприятия, вести бизнес к уничтожению — если только, конечно, нечистоплотные следователи не хотят опять же создать себе условия для торга.

Внеплановые проверки. После того как в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности плановые проверки были поставлены в жесткие рамки, проверяющие структуры выплеснули свою активность именно в эту сторону, «за пределы плана». Минэкономразвития утверждает, что в 2016 году в стране было проведено два миллиона проверок, а наш опрос бизнесменов показывает, что их было примерно в пять раз больше. Это если честно учитывать все административные расследования, рейды, контрольные закупки и прочее, которые под определение проверок формально не подпадают. То, что сейчас президент предложил сократить число внеплановых проверок до трети от плановых, а продолжительность проверки ограничить десятью днями, — мера, которая реально способна прорвать эту запруду.

Наконец по поводу возможности представлять интересы бизнеса в суде. За несколько лет работы мы получили от бизнеса около четырех тысяч обращений о незаконном уголовном преследовании. Однако неопределенный правовой статус уполномоченных в судопроизводстве затрудняет эффективную защиту тех, кто к нам обращается. Мы еще в прошлом году представили в Госдуму проект поправок в УПК, которые давали бы уполномоченным право, в числе прочего, знакомиться с материалами следствия и выступать на суде в качестве либо защитников, либо представителей потерпевших. Сейчас, как видим, Владимир Путин выступил с прямой поддержкой нашей инициативы.

В ближайшее время мы оформим в виде законопроектов все предложения, прозвучавшие из уст президента. Но дело даже не только в этом. Мы надеемся, что наша правоохранительная система начнет меняться прямо сейчас, не дожидаясь изменений в законах. Время пришло.

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