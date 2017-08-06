Управление МВД России по Свердловской области разыскивает человека, который оставил в пакете новорожденного ребенка на одной из улиц Екатеринбурга.

Как отметили в пресс-службе ведомства, рано утром в воскресенье в отдел полиции №10 Екатеринбурга поступил звонок из службы «Скорой помощи», в которую ранее обратился неизвестный мужчина и сообщил о местонахождении младенца.

«Мужчина сообщил, что в Екатеринбурге у дома на улице Технической, 35 лежит завернутый в пакет новорожденный ребенок. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Данная информация подтвердилась», — отметили в силовом ведомстве.

Ребенка доставили городскую клиническую больницу №14 сотрудники «скорой».

Сотрудники уголовного розыска проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению личности звонившего и его поиску.