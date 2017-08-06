Эксперты-криминалисты из России примут участие в расследовании причин взрывов на складе с боеприпасами в селе Приморском Абхазии, передает ТАСС со ссылкой на военного прокурора республики Адгура Агрбу.

«В ближайшие дни мы ожидаем приезда экспертов-криминалистов в области взрывотехники из РФ для установления причин произошедшего на складе боеприпасов взрыва», - сообщил Агрба. Он уточнил, что на данный момент саперы Минобороны обследуют территорию на предмет неразорвавшихся снарядов. «До завершения саперных работ следователи не могут попасть на сам объект», - сказал прокурор.

Взрывы на территории склада с боеприпасами произошли 2 августа и унесли жизни двух гражданок России. Всего в результате происшествия различные травмы получили 64 человека.