Дастин Хоффман родился в 1937 году в Лос-Анджелесе. В молодости он несколько раз пытался устроиться на актерские курсы, но все попытки заканчивались неудачей. Успеха Хоффман добился после переезда в Нью-Йорк. Там его заметил руководитель школы актерского мастерства Ли Страсберг, у которого обучались многие звезды Голливуда.

За свою долгую карьеру Хоффман снялся более чем в 70 картинах. На его счету семь номинаций на премию «Оскар», две из которых оказались результативными. В 1980 году он был признан лучшим актером за роль в фильме «Крамер против Крамера», а 1989-м удостоился такого же звания за работу над картиной «Человек дождя».

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