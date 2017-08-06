Полиция ищет неизвестных, которые в ночь на субботу совершили разбойное нападение на семью американского журналиста Райли Уаггамана в Щелковском районе Подмосковья. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Американский журналист Райли Уаггаман пострадал в результате разбойного нападения на его семью в доме в подмосковном Монино», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах Московской области. Представитель силового ведомства также отметил, что следователи уже завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что неизвестный в маске проник в дом, где в момент нападения находились сам журналист и его теща, и, угрожая ножом, потребовал деньги. В результате инцидента сам Уаггман получил несколько ножевых ранений в область живота, а грабитель получил 1200 рублей, три мобильных телефона и документы хозяйки квартиры.

Как отмечает агентство, Райли Уаггаман работает заместителем редактора англоязычного интернет-СМИ Russia Insider и корреспондентом телекомпании Press TV.