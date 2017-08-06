Одна гражданка России, пострадавшая при взрыве склада с боеприпасами, остается в больнице Абхазии, передает в воскресенье ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Рустама Зантария.

«В настоящее время в стационаре остается одна пострадавшая - Алевтина Вранцева из Оренбурга с переломом руки. Она лежит в травматологическом отделении Республиканской больницы Сухума, состояние стабильное», - уточнил Зантария.

Он добавил, что еще пятеро пострадавших россиян были перевезены из Республиканской больницы в больницу города Сочи.

2 августа в результате взрыва на складе с боеприпасами Минобороны Абхазии погибли 2 жительницы Санкт-Петербурга - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения. Более 60 человек с различными ранениями были доставлены в больницы. Причины взрыва выясняются.