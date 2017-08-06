Член палаты представителей США Максин Уотерс, которую в феврале разыграли российские пранкеры, обвинив РФ во вмешательстве во внутреннюю политику несуществующей страны Лимпопо, вновь допустила ошибку в своих высказываниях. На этот раз конгрессвумен перепутала вице-президента США Майкла Пенса с российским президентом Владимиром Путиным, пригрозив ему импичментом.

«Сначала разберёмся с (президентом США Дональдом — «Известия») Трампом, потом возьмёмся за Путина. Он следующий», – заявила в интервью телеканалу ABC News Уотерс.

Как отмечает The Washington Free Beacon, заметив оговорку конгрессмена, ведущая задала уточняющий вопрос. После чего Уотерс быстро поправилась.

«Убьём двух зайцев одним выстрелом: Путина и Трампа, — а потом возьмёмся за Пенса», — заключила ведущая передачи Джой Бехар, чтобы сгладить неловкость ситуации.