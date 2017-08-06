Глава украинской дипмисии в Германии Андрей Мельник призвал организаторов шоу DSDS («Германия ищет суперзвезду») исключить лидера группы Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри за концерт, который группа намедни дала в Крыму. Как сообщает «Газета.ру», дипломат написал об этом в своём микроблоге.

Напомним, из-за выступления на полуострове поп-группа Scooter была внесена в список «Миротворца». Кроме того, украинское правосудие пригрозило музыкантам тюремным заключением.