ВС Ливана обстреливает базы террористов в окрестностях городов Рас-Баальбек и Эль-Каа на границе с Сирией из реактивных систем залпового огня.

По информации местных СМИ, артиллерийские батареи уничтожили укрепления и командные пункты боевиков из экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Ранее ближневосточная пресса сообщила, что ливанская армия может начать операцию по зачистке пограничной местности от террористов в ближайшие 72 часа.

В соседнем пограничном районе за 90 км от Бейрута бойцы шиитской милиции «Хезболлах», которые сражаются на стороне сирийских войск, разгромили в конце июля банды террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и заставили их капитулировать.