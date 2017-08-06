Глава российского МИД Сергей Лавров проводит в воскресенье переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в столице Филиппин – Маниле, передает «РИА Новости».

Перед встречей главы двух внешнеполитических ведомств пожали руки, тепло поприветствовав друг друга. Ожидается, что переговоры глав МИД РФ и Турции коснутся вопросов двустороннего сотрудничества, а также международной повестки дня, в том числе урегулирования ситуации в Сирии.

Лавров пробудет в Маниле до 8 августа, за это время он примет участие в совещании Россия-АСЕАН, встрече МИД стран-участниц ВАС и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности.