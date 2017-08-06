Власти Венеции запустили кампанию #EnjoyRespectVenezia. С ее помощью они собираются напомнить туристам о правилах поведения и необходимости сохранения исторического и культурного наследия знаменитого города, сообщается на сайте муниципалитета.

Согласно коммюнике кампании, развивать туризм в Венеции необходимо, однако делать это нужно не изменяя природную среду. На сайте муниципалитета размещены «12 рекомендуемых правил для ответственных посетителей». Это своеобразный справочник рекомендаций, помогающих туристам «стать более осведомленными путешественниками, относящимися с уважением к окружающей среде, ландшафту, художественным ценностям и самобытности Венеции».