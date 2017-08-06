Генеральная прокуратура России опубликовала статистику, согласно которой число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, впервые за долги годы пошло на спад.

По данным статистики, каждое третье преступление в России совершается под воздействием алкоголя. В первом полугодии 2016 года этот показатель был равен 35,1%, за аналогичный период текущего года его удалось незначительно снизить, сейчас он составляет 34,1%.

В ведомстве также подчеркнули, что «количество предварительно расследованных преступлений данной категории уменьшилось» с 230 тысяч до 196 тысяч.

Кроме того, россияне стали меньше совершать преступления под воздействием наркотиков. Всего подобных дел насчитывается около 13 тысяч.