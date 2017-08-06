Уголовное дело об убийстве учредителя и генерального директора столичного «Океанариума» передано в управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата ГСУ СК по городу Москве, сообщила в воскресенье старший помощник руководителя главного следственного управления ведомства Юлия Иванова.

«По указанию руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова дело об убийстве бизнесмена по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") передано в управление по расследованию особо важных дел», - заявила она.

Следствие прорабатывает различные версии относительно мотивов убийства, в том числе связанные с предпринимательской деятельностью, пояснили в ведомстве.

По данным СМИ, 52-летний Андрей Чернов был убит 4 августа в Суворовском парке. По словам родственников и знакомых предпринимателя, у него не было проблем и конфликтов, связанных с текущим бизнесом.