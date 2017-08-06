Бывший генеральный директор онлайн-сервиса такси Uber Трэвис Каланик ищет возможность вернуть себе кресло главы компании, несмотря на то, что в июне его отставки потребовали инвесторы проекта.

Как стало известно изданию Information от источников, близких к ситуации, Каланик активно интересовался у своих бывших коллег и подчиненных на предмет того, поддержат ли они его в борьбе за власть, если таковая случится.

Отмечается, что это стало последним признаком того, что Каланик рассматривает вопрос, как восстановить контроль над компанией и советом директоров.

Напомним, в середине июня Каланик направил сотрудникам компании письмо, в котором объявил о том, что он уходит в отпуск на неопределенный срок в связи с трагическими событиями в его жизни — 28 мая его мать погибла при крушении лодки на водохранилище Пайн Флет Лейк в Калифорнии. Тогда как 20 июня акционеры Uber в письменной форме потребовали от Каланика освободить свое место.