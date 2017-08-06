Работы по замене асфальтового покрытия на Тверской и 1-й Тверской улицах столицы удалось завершить досрочно, движение для автомобилистов откроется в 12:00 мск в воскресенье, сообщил заместитель градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что работы будут завершены к утру понедельника. «Все работы, связанные с укладкой верхнего слоя, были выполнены к 05:00 мск. В данный момент выделено техническое окно, необходимое для затвердевания асфальта», — уточнил Бирюков. По его словам, для проведения работ было задействовано порядка 2 тыс. сотрудников предприятий комплекса городского хозяйства и около 600 единиц специальной техники. Асфальт на центральных улицах Москвы укладывали бесшовным или «ковровым» способом.