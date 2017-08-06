Целую неделю бродил по лесам Ярославской области 84-летний грибник, пока не сумел самостоятельно выбраться из леса в районе одной из деревень области.

Как сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина отправился в лес за грибами 29 июля, когда он не вернулся домой к вечеру, родственники заблудившегося пожилого грибника организовали поисково-спасательную операцию, к которой привлекли специальный поисковый отряд.

«Утром 5 августа на «горячую линию» отряда поступил звонок о том, что Игорь Павлович найден, жив. Он вышел из леса сам к одной из деревень Некрасовского района Ярославской области», — сообщил представитель «Лизы Алерт».

Отмечается, что в настоящее время мужчина находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.