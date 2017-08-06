Две старинные деревянные постройки сгорели в Литве в Музее народного быта в результате пожара, который вспыхнул на территории комплекса в воскресенье ночью.

«Борьба с огнем продолжалась несколько часов. Удалось не дать ему распространиться по музею и в сторону близлежащего леса, но две деревянные, крытые тростником постройки — жилой дом и амбар — сохранить не удалось», — заявил представитель противопожарно-спасательного департамента Гедрюс Вайчюлис.

В настоящее время на месте пожара работают следственные группы, которым предстоит установить причину возгорания.