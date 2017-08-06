Состояние одного из горняков, поднятого на поверхность с рудника «Мир», оценивается медиками как тяжелое, но стабильное, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». 36-летний Алишер Мирзаев находится в реанимации.

«Состояние тяжелое за счет общего переохлаждения, но стабильное. Ушиб легкого. Больной в реанимации. Его жизни на данный момент ничего не угрожает», — уточнили в компании.

Подтопление рудника «Мир» в Якутии, который принадлежит алмазодобывающей компании «Алроса», произошло в пятницу днем. В момент аварии в шахте находился 151 человек, 143 горняка удалось поднять на поверхность. Поисково-спасательная операция продолжается.