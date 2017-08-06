Президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло рассказал о том, что контрсанкции России в ответ на действия Евросоюза наносят непоправимый урон представителям малого и среднего бизнеса Италии.

«Российское эмбарго не вредит европейским компаниям, в особенности немецким. Прежде всего, оно наносит ущерб Италии», — заявил эксперт, добавив, что особенно ощутимы данные меры на фоне незначительного присутствия итальянских компаний на российском рынке.

По словам Алессандрелло, основу итальянского бизнеса составляют малые и средние компании, тогда как лишь 70 из них производят свою продукцию на территории РФ, об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Италия на сегодняшний день из-за российского контрэмбарго потеряла €11—12 млрд экспорта в Россию и 200 тыс. рабочих мест. К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках», — резюмировал президент торговой палаты, подчеркнув, что российский рынок более других подходит для Италии.