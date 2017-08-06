Япония намерена играть лидирующую роль по вопросу запрещения ядерного оружия и готова к сотрудничеству с ядерными и неядерными державами, сообщил в воскресенье премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«Для нас естественно стремиться к миру без ядерного оружия, мы готовы к сотрудничеству, как с ядерными, так и неядерными державами», - сказал Абэ во время своего выступления на ежегодной церемонии, посвященной годовщине ядерной бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки. По мнению премьера, Япония намерена «играть ведущую роль в мировом сообществе, призывая и ту, и другую стороны» к постепенному запрещению ядерного оружия.