Сотрудники французских правоохранительных органов минувшим вечером задержали вооруженного ножом мужчину. Он пытался проникнуть на Эйфелеву башню.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в субботу примерно в 23:30 по парижскому времени (00:30 мск). Вооруженный мужчина был схвачен и нейтрализован.

После инцидента все посетители башни были эвакуированы, а полиция и саперные службы проверили башню на предмет подозрительных объектов.

Напомним, с прошлого года пройти на площадку под Эйфелевой башней и к кассам возможно только после тщательного досмотра.