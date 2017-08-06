Спасатели планируют исследовать около 50 гектаров поверхности карьера на шахте «Мир», принадлежащей компании «Алроса». Эти меры будут приняты для поиска и спасения горняков. Помимо этого, будут обследованы выходы вентиляционных шахт и штолен. Это поможет прояснить информацию о местонахождении заблокированных под землей людей.

Ранее сообщалось, что промышленные альпинисты будут задействованы в поисково-спасательных работах на руднике «Мир» в Якутии, а группировка, которая работает под землей, будет усилена 35 спасателями и шахтёрами с дополнительным оборудованием.

Напомним, на руднике «Мир» в Якутии ранее произошел прорыв воды из карьера. В забое по-прежнему остаются люди.