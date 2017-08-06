В результате развязавшейся стрельбы на вечеринке в спортивном комплексе американского города Лейквуд, штат Нью-Джерси, ранения получили четыре человека. Полиция штата ведет расследование причин случившегося.

«Я могу подтвердить, что мы активно ведем расследование стрельбы в четырех человек, присутствовавших на вечеринке. Они получили серьезные ранения, которые, однако, не представляют опасности для жизни», — заявил представитель управления полиции Лейквуда лейтенант Грегори Стаффордсмит.

Расследованием занимаются также шериф и прокуратура округа Оушн.