Противницей россиянки Екатерины Макаровой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WТА) станет Юлия Гергес из Германии. В финал немка вышла после победы над своей соотечественницей Андреа Петкович.

В полуфинальном поединке Гергес выиграла со счетом 5:7, 6:4, 7:5, сообщает ТАСС. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Ранее свой полуфинал сыграла Макарова, разгромив француженку Осеан Доден со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Финал турнира состоится в воскресенье, 6 августа.