Президент США Дональд Трамп благодарен КНР и РФ за сотрудничество по резолюции СБ ООН против КНДР, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия резолюции. Трамп продолжит работу с союзниками и партнерами по повышению дипломатического и экономического давления на Северную Корею с тем, чтобы покончить с ее угрожающим и дестабилизирующим поведением», — отметила Сандерс.

Накануне СБ ООН проголосовал за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР.