США прокомментировали отставку генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас по указанию национального учредительного собрания. В Госдепартаменте сочли увольнение генпрокурора незаконным решением, осуществленным с целью укрепления диктатуры президента Николаса Мадуро.

Одновременно США одобрили решение Южноамериканского общего рынка (Меркосур) приостановить членство Венесуэлы в организации.

«Мы одобряем (решение) министров иностранных дел Меркосур о приостановке членства Венесуэлы в торговом блоке за разрушение демократического порядка», — заявила официальный представитель американского госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее стало известно, что Луиса Ортега Диас оспаривает свою отставку с поста генпрокурора.