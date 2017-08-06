Плененный курдским ополчением боевик террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) рассказал о базирующейся в Сирии тайной ячейке «Аль-Кхарса» по подготовке террористов для атак в Европе, передает телеканал «Звезда».

Как сообщает The Times, вступившие в ячейку европейцы проходят жесткое обучение в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину. В рамках курса будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются идеологической накачке.

По словам плененного террориста, примкнуть к боевикам предлагается каждому въезжающему в Сирию европейцу. Обучение длится семь месяцев. «Если 20 человек начинают тренировки, только пятеро их заканчивают», — говорится в сделанном во время допроса заявлении пленного.

Помимо этой программы в ячейке также существует специальный центр по работе с потенциальными террористами в самой Европе. За 2,5 года пребывания в рядах ИГ боевик насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Британии, которые успешно закончили обучение.