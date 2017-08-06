Социал-демократы в Германии оказали решительный отпор планам по увеличению взносов в НАТО. Ранее канцлер Ангела Меркель и министр обороны страны Урсула фон дер Ляйнен согласились с идеей президента США Дональда Трампа о сборе 2% от ВВП в казну НАТО. Критиками этой инициативы выступили лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц и депутат бундестага Томас Опперман.

«Меркель и ХДС/ХСС превратили себя в маленьких визави Дональда Трампа, заявив в ответ на его провокационные требования о взносах в 2%: ок, прекрасно, мы будем платить больше. Как будто бы у них нет других, лучших, чем эта, идей», — приводит текст их заявления «Интерфакс».

Установление сбора в размере 2% ВВП с каждой страны-члена НАТО было одной из идей Трампа, которые он озвучивал в ходе предвыборной кампании.