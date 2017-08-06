Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что действия Ирана направлены на ослабление арабского мира и упрочение своей гегемонии на Ближнем Востоке.

«Я считаю, что Иран ведет себя таким образом, чтобы арабский мир бессрочно оставался слабым и предрасположенным к конфликту», — приводит слова Макмастер MSNBC.

По его мнению, Иран «использует хаос на Ближнем Востоке ради продвижения своей гегемонии, своего стремления к доминированию в регионе».